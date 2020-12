Ein 40-jähriger Mann sitzt nach einem Angriff auf seine Lebensgefährtin in Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) in Haft. Wie die Polizei mitteilte, hatte der stark betrunkene Mann die 41-Jährige am Sonntag bedroht und stark gewürgt und war dann geflohen. Am Montag nahm ihn die Polizei zunächst fest, wegen versuchter Nötigung und gefährlicher Körperverletzung wurde ein Haftbefehl ausgesprochen. Die Frau und ihre drei Kinder wurden an einem sicheren Ort unterbracht, so die Polizei.