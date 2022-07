Ein 33-jähriger Mann soll am Samstagnachmittag in der belebten Fußgängerzone von Singen (Kreis Konstanz) mit einer Waffe hantiert und dabei "provozierende Zielübungen" gemacht haben. Das hatten Zeugen gemeldet, teilte die Polizei mit. In einem größeren Einsatz wurde der erheblich alkoholisierte Mann lokalisiert und festgenommen, die Waffe wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Bisher geht die Polizei von einem Verstoß gegen das Waffengesetz und von Bedrohung aus.