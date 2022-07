per Mail teilen

In Isny im Kreis Ravensburg ist am Montagabend ein 19-Jähriger von zwei unbekannten Männern in seiner Wohnung überfallen worden. Laut Polizei schlugen die Männer die Wohnungstüre ein, nachdem der 19-Jährige nicht öffnete. Sie bedrohten ihn mit einem Messer und schlugen ihm mit einem Schlagstock auf den Kopf. Er erlitt dadurch eine leichte Verletzung. Im Anschluss flüchteten die Männer. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.