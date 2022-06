In einer Obdachlosenunterkunft in Sigmaringen ist es am Freitagabend zu einem tödlichen Streit gekommen. Laut Polizeiangaben wurde ein 28-jähriger Bewohner dabei mit einem Messer getötet. Verdächtigt wird ein 60-jähriger Mann, der ebenfalls in der Unterkunft lebt. Der mutmaßliche Täter wurde verhaftet und befindet sich in Untersuchungshaft.