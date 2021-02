per Mail teilen

Ein 53 Jahre alter Mann ist am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in Neuravensburg im Kreis Ravensburg ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei jetzt mit. Der Mann war allein mit Erdarbeiten auf einer Baustelle beschäftigt, als sein Baustellenfahrzeug umkippte und ihn eingeklemmte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.