Mann soll in Schwaben-Therme Fotos von Kindern gemacht haben

In der Schwaben-Therme in Aulendorf (Kreis Ravensburg) soll ein Mann am Samstagabend möglicherweise unter Wasser Bilder von Kindern gemacht haben. Wie die Polizei mit Verweis auf eine Zeugin mitteilte, steht ein 44-Jähriger im Verdacht, die Aufnahmen mit einer GoPro-Kamera gemacht zu haben. Diese Geräte sind klein und wasserdicht. Als die Zeugin den Tatverdächtigen darauf angesprochen habe, hätte er die Kamera in seiner Badehose versteckt, so die Polizei. Nach dem Vorfall wurde der Mann vom Bademeister der Therme verwiesen. Die Kamera konnte nicht mehr aufgefunden werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an, die Polizei sucht weitere Zeugen.