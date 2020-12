Ein 41-jähriger Mann hat am Wochenende in Ravensburg seine Ex-Freundin in ihrer Wohnung angegriffen haben und ist danach geflohen. Nach Angaben der Polizei habe er die 35-Jährige in der Nacht zu Sonntag gewürgt und geschlagen. Ein Nachbar, der eingreifen wollte, wurde von dem Angreifer ebenfalls zu Boden gebracht und bedroht. Als die Polizei eintraf floh der 41-Jährige.