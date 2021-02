Drei Wochen nach dem Vandalismus in der evangelischen Christuskirche in Radolfzell (Kreis Konstanz) hat ein 63-jähriger Mann die Taten zugegeben. Laut Polizei handelte er aus Empörung und Zerstörungswut. Der Mann hatte vor drei Wochen mehrere Gegenstände in der Kirche beschädigt und ein kleines Feuer gelegt. Der Sachschaden wird von der Pfarrgemeinde auf 40.000 Euro geschätzt. Der Mann wurde kurz nach der Tat vor der Kirche vorläufig festgenommen. Er befindet sich seitdem in einer psychiatrischen Klinik.