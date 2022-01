In einem Lebensmitteldiscounter in Markdorf (Bodenseekreis) ist der Streit um einen Mundschutz so eskaliert, dass ein Mann einem anderen in den Arm gebissen hat. Wie die Polizei mitteilte, war ein Mann von einem Markt-Kunden darauf angesprochen worden, dass er seine Corona-Schutzmaske nicht korrekt getragen habe. Daraus entwickelte sich ein Streit, der mit einem Gerangel am Boden endete - und mit dem Biss in den Arm. Die Polizei ermittelt.