Zu zwei Schlägereien mit Beißattacke ist es am Wochenende in der Region Bodensee-Oberschwaben gekommen. In Überlingen büßte ein 28-Jähriger dabei ein halbes Ohr ein.

Bei einer Schlägerei in Überlingen (Bodenseekreis) hat ein 33-Jähriger Mann seinem 28-jährigen Kontrahenten ein halbes Ohr abgebissen. Die Polizei teilte am Samstag mit, dass die beiden am frühen Morgen vor einer Gaststätte aufeinander einschlugen, bis sie zu Boden gingen. Dort habe der Ältere dem anderen Mann ein Teil seines Ohres abgebissen. Das Opfer kam in der Folge stationär in ein Krankenhaus. Die Gründe für den Streit waren zunächst unklar. Beide Männer waren laut Polizei betrunken.

Betrunkener Mann beißt Polizisten in Ravensburg

Zu einer ähnlichen Auseinandersetzung kam es am Samstagmorgen in Ravensburg. Dabei soll ein betrunkener Mann einen Polizisten gebissen und dessen Kollegen getreten haben. Davor sei der 25-Jährige in einer Ravensburger Diskothek in eine Schlägerei verwickelt gewesen, heißt es von der Polizei. Als der Mann aufgefordert worden sei seine Personalien zu zeigen, habe er sich geweigert. Im folgenden Handgemenge habe er die Beamten angegriffen und vulgär beleidigt. Auf den 25-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizisten, Körperverletzung und Beleidigung zu. Einer der Polizisten musste aufgrund seiner Verletzungen seinen Dienst abbrechen.