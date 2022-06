In St. Gallen ist am Freitag ein Mann beim Schwimmen im Familienbad Dreilinden gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte ein medizinisches Problem die Ursache gewesen sein, dass der 46-Jährige in Not geriet, so die Kantonspolizei. Alle Reanimationsversuche durch den Bademeister und den rettungsdienst blieben erfolglos.