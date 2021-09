Münzdiebstahl endet mit Festnahme

per Mail teilen

Die Polizei hat in Singen (Kreis Konstanz) einen mutmaßlichen Goldräuber festgenommen. Der Mann soll in einem Münzen-Geschäft vorgegeben haben, Goldtaler kaufen zu wollen. Als ihm welche gezeigt wurden, stahl er laut Polizei vier Münzen im Gesamtwert von 4.000 Euro und flüchtete. Passanten konnten ihn stoppen und ihm zwei Münzen abnehmen, die anderen will der Mann verloren haben. Weil er sich heftig wehrte, entkam er erneut. Festnehmen konnte ihn die Polizei bei einer sofort eingeleiteten Fahndung. Wo die zwei noch fehlenden Goldmünzen sind, ist unklar.