Wegen Lautstärke: Mann schlägt und bedroht Nachbarskinder

Weil ihm die Kinder seines Nachbarn zu laut waren, ist ein Mann in Leutkirch (Kreis Ravensburg) handgreiflich geworden.

Ein Mann in Leutkirch (Kreis Ravensburg) hat 12 und 14 Jahre alte Kinder aus seiner Nachbarschaft geschlagen und bedroht. Der Grund: Sie waren ihm zu laut. Der 39-jährige Vater der Kinder versuchte, nach der Attacke des 38-Jährigen am Freitag einzugreifen. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Daraufhin verletzte der Angreifer den Vater in Leutkirch mit einem Messer leicht am linken Oberarm. Den Anweisungen der eintreffenden Polizei folgte er zunächst nicht. Stattdessen bewegte er sich auf die Beamtinnen und Beamten zu - die dann Pfefferspray gegen ihn einsetzten.

Anschließend konnte der Mann ohne Widerstand in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.