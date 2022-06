Streit unter Nachbarn: Mann fährt Frau absichtlich mit Auto an

Ein 61 Jahre alter Mann hat am Freitag in Bad Saulgau im Kreis Sigmaringen absichtlich seine Nachbarin mit dem Auto angefahren. Laut Polizei fuhr er auf einem Parkplatz der Frau bewusst von hinten in die Beine, als sie gerade ihr Auto beladen wollte. Die 61-Jährige erlitt eine Prellung des Unterschenkels. Der Grund für die Attacke, so die Polizei, dürften länger andauernde Nachbarschaftsstreitigkeiten sein. Den 61-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung.