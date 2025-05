"Sonnenzug" seit 54 Jahren: Hunderte Menschen machen Gratis-Ausflug an den Bodensee

per Mail teilen

570 ältere und teils eingeschränkte Menschen kommen am Sonntag aus ganz Baden-Württemberg an den Bodensee. Der sogenannte Sonnenzug des Malteser-Hilfsdienstes findet seit 1971 statt.

Sie kommen unter anderem aus Stuttgart, Aalen, Freudenstadt, Göppingen, Nürtingen, Weingarten und Stockach: 570 ältere Menschen und Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen. Der Malteser Hilfsdienst bringt sie am Sonntag in Reisebussen an den Bodensee.

Manche ältere Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, haben sonst nicht die Möglichkeit, solche Ausflüge zu unternehmen. Sie freuen sich auf den "Sonnenzug" und die Begegnungen dabei.

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer kümmern sich um Planung, Verpflegung, Sanitätsdienst und Betreuung für die meist älteren Gäste des "Sonnenzugs". Pressestelle Christian Vierfuss/Malteser

"Sonnenzug"-Aktion für ältere Menschen gibt es seit 54 Jahren

Früher war der "Sonnenzug" ein Sonderzug, daher der Name der Aktion. Seit 2005 fahren stattdessen Busse sowie Krankentransport- und Rettungsdienstwagen. Sie rollen in einer Art Sternfahrt aus allen Teilen Baden-Württembergs an den Bodensee.

Auf dem Ausflugsprogramm stehen ein Gottesdienst am Hafen in Friedrichshafen und eine dreistündige Ausfahrt auf dem Bodensee. Dazu stehen zwei Schiffe der Weißen Flotte bereit. An Bord gibt es heiße Kartoffelsuppe mit Saitenwürstchen, teilten die Malteser auf SWR-Anfrage mit. 130 ehrenamtliche Helfer sind im Einsatz. Außerdem spielen die Musikkapellen aus Wolfegg und Waldburg (Kreis Ravensburg).

Da dieser Ausflug traditionell mit strahlendem Sonnenschein gesegnet ist, ist der Name "Sonnenzug" Programm für diesen Tag.

Das "Sonnenzug"-Helferteam der Malteser, das sich um die 800 Portionen heiße Suppe kümmert, ist schon einen Tag zuvor am Bodensee. Pressestelle Christian Vierfuss/Malteser

Auf jedem Ausflugsschiff sind ein ehrenamtlicher Arzt und Einsatzsanitäter dabei. Der "Sonnenzug" ist für die Teilnehmenden kostenlos. Er wird nach Angaben der Malteser ausschließlich durch Spenden und Förderungen finanziert. Die Aktion findet seit 1971 alle zwei Jahre statt.