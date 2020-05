Die Coronakrise und die damit verbundenen Einschränkungen haben Vielen offenbar die Lust an sogenannten Maischerzen verleidet. Bei den für die Region Bodensee-Oberschwaben zuständigen Polizeipräsidien gingen fast keine Anzeigen ein. Einige Wenige waren in der ersten Mainacht aber doch aktiv.

Ein kurioser Maischerz sorgte in der Gemeinde Mengen-Beuren (Kreis Sigmaringen) für Gesprächsstoff. Am Freitagmorgen versperrte eine in der Nacht gebaute Mauer den Weg über eine Brücke über die Donau. Auf der Mauerseite in Ortsrichtung stand in großen Lettern "Corona". Dabei habe es in der 300-Seelen-Gemeinde bislang gar keinen Corona-Fall gegeben, sagte Ortsvorsteher Dieter Remensperger dem SWR. Auf eine Anzeige gegen Unbekannt verzichtete er. Die Mauer sollte mithilfe von Mitgliedern der Feuerwehr abgebaut werden.

Maischerze mit Eiern und Farbe

In Laupheim (Kreis Biberach) wollten sich zwei Jugendliche mit Verkehrsschildern davonmachen. Einen Dieb schnappte die Polizei, nach dem Zweiten und dem Verkehrsschild fahndeten die Beamten am Freitag noch. In Ochsenhausen (Kreis Biberach) bewarfen Unbekannte ein Gebäude mit Eiern. In Engen (Kreis Konstanz) haben Unbekannte mehrere Straßenschilder und Firmenbanner mit roter Farbe besprüht, unter anderem mit dem Schiftzug "S2F".

Kulturvereins-Aktion mit ausbleibenden Maischerz

Vor dem Langenarger Gondelhafen weist der Kulturverein auf die Situation hin. Pressestelle Kulturverein Langenargen

Nicht im Polizeibericht stand eine Aktion in Langenargen (Bodenseekreis). Dort gab der Kulturverein mit einem Schild auf einer abgesperrten Fläche, auf der normalerweise Maischerze installiert werden, den Passanten einen guten Wunsch mit auf den Weg: "Bleibed gsund". Normalerweise würden sie als Maischerz lokalpolitische Themen auf die Schippe nehmen, aber in Coronazeiten hätten sie sich jetzt dafür entschieden, teilte Verein dem SWR mit.