Die Insel Mainau bleibt bis auf Weiteres geschlossen, die Blumeninsel ist nicht, wie geplant, am Freitag in die Saison gestartet. Man setze damit die Notverordnung des Landes über infektionsschützende Maßnahmen um, so Bettina Gräfin Bernadotte, Geschäftsführerin der Mainau.