Die Insel Mainau verschenkt heute Vormittag in Konstanz 12.000 Tulpen an Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und an Pflegekräfte. Organisiert wurde die Aktion vom Konstanzer Altenhilfeverein. Wenn die Menschen nicht zu den Blumen auf die Mainau kommen können, kommen die Blumen eben zu den Menschen, so Luise Mitsch die Vorsitzende des Altenhilfeverein Konstanz gegenüber dem SWR. Auf der Mainau stehen die Blumen in voller Blüte, Gäste dürfen aber nicht auf die Insel. Die Aktion solle Mut schenken, so Luise Mitsch. Durch die Tulpen könne in diesen tristen Corona-Zeiten ein bisschen Farbe ins Leben gebracht werden.