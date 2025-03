Bei zweistelligen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein erblühen die ersten Blumen auf der Insel Mainau und locken Besucher an.

Die langen, kalten Wintertage scheinen endgültig vorbei zu sein. Die frühlingshaften Temperaturen und das schöne Wetter locken nicht nur Spaziergänger und Touristen ins Freie, sondern auch die ersten Frühblüher aus der Erde. Auf der Insel Mainau entfaltet sich bereits ein bunter Blumenteppich, der die Besucher zu einem ausgiebigen Spaziergang einlädt.

Hunderte Krokusse in leuchtenden Farben, aber auch die schlichten Schneeglöckchen und Märzenbecher blühen bereits um die Wette. Währenddessen sind die Gärtnerinnen und Gärtner der Insel damit beschäftigt, die letzten Vorbereitungen für das Frühjahr zu treffen. Wege werden geharkt, Beete bepflanzt und die Natur für die bevorstehende Saison auf Vordermann gebracht. Im vergangenen Jahr haben die Gärtner über 700.000 Blumenzwiebeln in die Erde gesetzt – darunter mehr als 400 Tulpen- und fast 70 Narzissensorten, die nun bald in voller Pracht erblühen. Hornveilchen, Goldlack und Stiefmütterchen folgen in den nächsten Tagen.

Neue Attraktion auf der Insel Mainau

Die Kugelbahn "Blumis Kullerland" wird zum Saisonstart fertiggestellt. SWR Esther Leuffen

Doch das ist noch nicht alles: Bald erwartet die Besucher eine neue Attraktion. Pünktlich zum Saisonstart wird die drei Meter hohe Kugelbahn "Blumis Kullerland" aus Robinienstämmen fertiggestellt. Gartenplaner Matthias Wagner gibt einen Ausblick auf die noch bevorstehenden Arbeiten:

Am 21. März eröffnet im Palmenhaus die Orchideenschau "RUNDum Vielfalt – Orchideen aus aller Welt" und markiert damit offiziell den Beginn des Blumenjahres auf der Insel Mainau. Die Vorbereitungen für diese spektakuläre Ausstellung laufen bereits auf Hochtouren.