Auf der Insel Mainau in Konstanz wird am Mittwoch der sogenannte "Christmas Garden" eröffnet. Zahlreiche Lichtinstallationen sollen dabei bis Anfang Januar Besucherinnen und Besucher locken, so die Veranstalter. Es gibt zum Beispiel einen mystischen Lasergarten und einen romantischen Glitzerweg, außerdem passend dazu eine musikalische Untermalung. Es gilt die 2G Regel, zudem gibt es für den Einlass halbstündige Zeitfenster.