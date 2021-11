Maibaum-Diebe erwischt

Vier Männer haben in Riedhausen (Kreis Ravensburg) Maibäume gestohlen und sind dabei erwischt worden. Ein aufmerksamer Vater hatte nach Polizeiangaben beobachtet, wie die Täter in der Nacht zum Samstag den Maibaum seiner Tochter umhackten und mitnahmen. Der Mann nahm die Verfolgung auf und beobachtete, wie das Quartett einen weiteren Baum fällte. Er verständigte die Polizei. Die Beamten stellten daraufhin zwei der Maibaum-Diebe. Sie zeigten sich den Angaben nach reumütig und stellten einen der Bäume wieder auf. Die Ermittlungen zu den zwei anderen Männern dauerten an. Auch in Berkheim (Kreis Biberach) zersägten Unbekannte einen Maibaum. Anstelle des eigentlichen Maibaums stellten die Unbekannten dann nach Polizeiangaben einen Baumstamm auf, der mit Masken und Bemerkungen zur Corona-Politik behängt war.