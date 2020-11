Die Veranstaltungs- und Kulturbranche will am Mittwoch in Konstanz auf ihre prekäre Lage infolge der Corona-Pandemie aufmerksam machen. Unter dem Motto "Bodenseeregion, ohne uns…" soll es eine Mahnwache sowie verschiedene Aktionen in der Stadt geben. An der anschließenden "Night of Light" beteiligen sich betroffene Einrichtungen, wie das Theater Konstanz. Es beleuchtet alle drei Spielstätten rot. Auch Solo-Selbstständige, Arbeitnehmer im Kulturbereich und Künstler sind dazu aufgerufen, mit einer roten Lampe in ihren privaten Fenstern ein Zeichen zu setzen.