Unter dem Motto "Deine Stimme für Inklusion – mach mit" hat es am Mittwoch in Konstanz eine Mahnwache gegeben. Die Aktion fand im Rahmen des europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt.

Rund zwanzig Teilnehmer und Teilnehmerinnen kamen auf dem Münsterplatz zusammen. Ihr Ziel war es, sich für eine inklusive Gesellschaft stark zu machen und Missstände aufzuzeigen. Organisiert hat die Aktion unter anderem der Konstanzer Beirat für Menschen mit Behinderung.

Kritisiert wurden zum Beispiel Teilhabe-Barrieren im Alltag. Dazu gehörten auch rechtliche Lücken wie bei der Barrierefreiheit im privaten Sektor, etwa in Cafés, beim Einkaufen oder bei der Wohnungssuche. "Trotz oder gerade wegen Corona müssen wir Menschen mit Behinderung unterstützen und sichtbar machen", so Stephan Grumbt, Beauftragter für Menschen mit Behinderung in Konstanz.

Foto-Aktion mit Bürgerinnen und Bürgern

Vorgestellt wurde auch eine im Vorfeld initiierte Foto-Aktion #updateKonstanzInklusiv. Dabei konnten Bürgerinnen und Bürger Bilder von sich einsenden, mit einem Statement für Barrierefreiheit.

Aktion auch in Meckenbeuren

Auch die Stiftung Liebenau mit Sitz in Meckenbeuren (Bodenseekreis) beteiligt sich am internationalen Protesttag. Sie hat eine neue Ausgabe der Zeitung "wir mittendrin" herausgebracht. Die Zeitung wird von Menschen mit und ohne Behinderung verfasst und erscheint zwei Mal im Jahr. Schwerpunkt der neuen Ausgabe ist das Down-Syndrom. Mit Down-Syndrom oder auch Trisomie 21 wird eine Chromosomenbesonderheit bezeichnet, mit der in Deutschland etwa 50.000 Menschen leben.

Europäischer Protesttag

Der 5. Mai ist der europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Jedes Jahr laden zahlreiche Verbände und Organisationen der Behindertenhilfe und -selbsthilfe zu verschiedenen Aktionen ein, um auf die Situation von Menschen mit Behinderung in Deutschland aufmerksam zu machen.