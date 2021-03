Die europäische Weltraummission "Juice" kommt voran. Im Satelliten-Integrationszentrum von Airbus Defence and Space in Immenstaad im Bodenseekreis wurde jetzt ein wichtiges Bauteil an der Juice-Raumsonde angebracht. Der Satellit soll 2022 ins All gehen und sich auf den Weg zum Planet Jupiter machen.

An dem Magnetometer-Ausleger, kurz "Magboom", der von Airbus-Mitarbeitern am Bodensee am Satelliten angebracht wurde, sind fünf empfindliche Sensorgen installiert. Im All soll der Ausleger ausfahren und dafür sorgen, dass die Sensoren in gut zehn Metern Entfernung störungsfrei funktionieren. Störungen können durch den Betrieb des Satelliten entstehen, unter anderem durch magnetische Strömungen.

Gewaltige Temperaturunterschiede

Der "Magboom" ist nach Angaben von Airbus Defence and Space in Immenstaad aus nicht-magnetischen Materialien wie Kohlefaser hergestellt. Der Ausleger muss im All Temperaturen von minus 210 bis plus 250 Grad Celsius standhalten. Die Sensoren am Ausleger sollen unter anderem die Magnetosphäre im Umfeld des Jupiters und ihre Wechselwirkung mit den drei Eismonden Europa, Ganymed und Kallisto messen, die den Planeten umkreisen.

Raumsonde soll Umfeld von Jupiter erkunden

2022 will die europäische Weltraumbehörde ESA (European Space Agency) die gut sechs Tonnen schwere Raumsonde "Juice" ins All bringen. Der Name steht für "Jupiter Icy Moons Explorer", was übersetzt soviel heißt wie "Jupiter-Eismonde-Erkunder". Die Reise zum Jupiter soll sieben Jahre dauern. Im Umfeld des Planeten und seiner Monde wird der Satellit drei Jahre lang Daten sammeln. Airbus spricht von einer "einzigartigen Tour". Es gehe dabei auch um die Frage, ob es im Bereich eines Riesenplaneten wie Jupiter Voraussetzungen für die Entstehung von Leben gebe. Jupiter ist der größte Planet im Sonnensystem. Er ist etwa elf Mal so groß wie die Erde und wie die Sonne ein Gasplanet. Die Entfernung zur Erde liegt je nach Konstellation zwischen 588 Millionen und 968 Millionen Kilometer.