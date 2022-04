Magisches Allgäu, so heißt ein neues Buch des Ratzenrieder Heimatforschers Berthold Büchele. Darin geht es um Übernatürliches, um Aberglaube und was dran ist an den überlieferten Geschichten.

Autor Berthold Büchele aus Ratzenried bei Egloffs (Kreis Ravensburg) ist abergläubischen und magischen Vorstellungen, die früher im Allgäu verbreitet waren, nachgegangen. Ein Beispiel aus der Osterzeit sind die sogenannten "Karfreitagseier". Man hat den Eiern, die an Karfreitag gelegt wurden, besondere Kräfte zugesprochen, erzählt Büchele. Die Eier sollten unter der Matratze liegend verhindern, dass man sich einen Leistenbruch oder Verwundungen zuzieht. Kräuterbüschel zur Abwehr von Ungeziefer Büchele unterscheidet in seinem Buch zwar zwischen Glaube, Aberglaube, Mystischem und altem Wissen. Er kommt aber zu dem Schluss, dass die Grenzen fließend sind und stark ineinander übergehen. Deutlich wird das am Beispiel der Kräuterbüschel zu Maria Himmelfahrt, erklärte der Heimatforscher. Die Büschel gehen auf altes Wissen der Römer zurück, die bestimmte Kräuter zur Abwehr von Bösem und von Ungeziefer verwendeten. Die Kirche hat den Brauch in ihre Glaubensrituale übernommen. Doch als die Menschen anfingen, das Ritual wichtiger zu nehmen als das Beten, hat die Kirche den Brauch wieder als Aberglauben verbannt, so Büchele. Heutzutage ist wissenschaftlich erwiesen, dass einige der Kräuter sich tatsächlich zur Ungezieferabwehr eignen. Diese und mehr interessante Geschichten hat SWR-Reporterin Thea Thomiczek erfahren, als sie den Heimatforscher Manfred Büchele besucht hat. Autor Berthold Büchele war völlig überrascht von der großen Nachfrage nach dem Buch. Er ging von einer einzigen Auflage aus - derzeit überarbeitet er bereits die vierte Auflage. Wieder mehr Interesse an Mystischem Mystisches und altes Wissen hat derzeit Hochkonjunktur. Der Heimatforscher erklärt sich das Interesse mit einer zunehmend unsicher werdenden Welt. Bisher als unverrückbar geltende Absicherungen wirken manchmal instabil, sodass wieder Halt in der Mystik und in magischen Handlungen gesucht wird. Bild: Berthold Büchele steht vor der "heilsamen Linde" bei Ratzenried. Die Legende sagt, wenn man durch das riesige Loch in der Mitte des Baumes geht, kann man Krankheiten abstreifen. "Ich möchte alles so darstellen, wie man es mir erzählt hat oder wie ich es in alten Schriften gefunden habe." SWR Thea Thomiczek Berthold Büchele: Magisches Allgäu Aberglaube und zauberhafte Mächte Verlag: Heimatverein Ratzenried, 204 Seiten mit vielen Abbildungen, 20 Euro. Buchbestellungen unter bertholdbuechele@web.de oder in Buchhandlungen