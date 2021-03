per Mail teilen

Zwei junge Männer haben am Montagabend tote Fische auf den Balkon und die Hauswand einer Wohnung in Lindau geworfen. Wie die Polizei mitteilte, sind die Hintergründe für die Tat unbekannt. Die zwei jungen Männer trugen laut Zeugenaussage Jacken mit Kapuzen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben in alle Richtungen.