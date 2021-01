In Lustenau in Vorarlberg ist ein elfjähriges Mädchen von einem Räumfahrzeug unter einem Schneehaufen verschüttet worden. Wie die Vorarlberger Polizei mitteilte, spielte das Mädchen am Freitag hinter Gestrüpp im Schnee. Der Fahrer des Traktors übersah das Kind und lud einen Haufen Schnee ab. Die Schwester des Mädchens meldete sich daraufhin bei der Polizei. Sie gab an, ihre Schwester zu vermissen, sie sei vermutlich verschüttet worden. Bewohner und Polizisten gruben das Mädchen unter großer Anstrengung aus dem Schneehaufen aus. Es wurde nur leicht verletzt.