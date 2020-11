In Unlingen im Kreis Biberach hat eine 14-Jährige am Montag mit dem Auto ihres Vaters einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen verursacht. Sie selbst wurde schwer verletzt. Laut Polizei entstand Sachschaden von rund 100.000 Euro. Das Mädchen hatte am Morgen die Autoschlüssel ihres Vaters entwendet und war losgefahren. Im Ortsteil Göffingen verlor sie die Kontrolle über den Wagen. Dieser prallte in eine Leitplanke und stieß mit mehreren Fahrzeugen zusammen.