Bregenzer Festspiele für Opera Award nominiert

Die Bregenzer Festspiele könnten am Montagabend in Madrid einen der renommierten Opera Awards erhalten. Die Auszeichnung gilt als Oscar der Opernwelt.

In Madrid werden am Montagabend die renommierten Opera Awards in 16 unterschiedlichen Kategorien verliehen. Nominiert sind unter anderem auch die Bregenzer Festspiele mit Puccinis Oper "Madame Butterfly". Die diesjährige Oper auf der Seebühne könnte in der Kategorie "Beste Neuproduktion des Jahres" ausgezeichnet werden.

Zwei weitere Auszeichnungen für "Madame Butterfly" möglich

Einen "Opern-Oscar" erhalten könnten auch Michael Levine für das Bühnenbild zu "Madame Butterfly" sowie die usbekische Sopranistin Barno Ismatullaeva, die auch im kommenden Jahr die Hauptrolle auf der Seebühne in Bregenz singen wird. Sie ist in der Kategorie "Vielversprechendes Talent" nominiert.

Bregenzer Festspiele erhielten bereits 2015 Opera Award

Die Auszeichnungen werden von dem aus London stammenden Magazin "Opera" verliehen. Im Jahr 2015 hatten die Bregenzer Festspiele einen Opera Award in der Kategorie "Festival des Jahres" erhalten. Die Bregenzer Festspiele finden seit 1946 jeden Sommer statt, lediglich im Corona-Jahr 2020 waren sie abgesagt.