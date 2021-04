per Mail teilen

In der Nacht auf Freitag können bei klarem Himmel Sternschnuppen zu sehen sein: Laut dem Verein Volkssternwarte Laupheim (Kreis Biberach) erreicht der Meteorstrom der Lyriden seinen Höhepunkt.

Zwischen Mitternacht und Morgendämmerung werden bis zu 15 Sternschuppen pro Stunde am Himmel erwartet, teilte die Sternwarte mit. Die Erde durchquert derzeit die Bahn des Kometen Thatcher. Der Staub auf der Kometenbahn kommt als Sternschnuppen an unserem Himmel an.

Lyriden und Mond Thema im Livestream

Am Donnerstagabend wollen die Experten das Phänomen erklären und Tipps zur Beobachtung geben. Übertragen lässt es sich nicht, hieß es weiter. Dennoch wird in dem Livestream des Planetariums Laupheim ab 20:30 Uhr auch das Teleskop ausgepackt.

Es wird auf den Mond gerichtet, die Teilnehmer werden zu einem Spaziergang auf dem Erdtrabanten eingeladen, kurz nach Halbmond sei er besonders gut zu beobachten.