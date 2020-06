per Mail teilen

Der Baustart des geplanten Luxus-Gesundheitshotels auf dem Büdingen-Areal in Konstanz verzögert sich. Eigentlich hätten die Bauarbeiten Anfang März beginnen sollen, die Baugenehmigung der Stadt liege auch vor. Allerdings müsse man mit Anwohnern noch Details klären, so der Investor. Spatenstich soll nun in drei Monaten sein.