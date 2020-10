per Mail teilen

Die Fachkliniken Wangen im Allgäu sind jetzt ein zertifiziertes Lungenkrebszentrum. Die Prämierung belegt eine besonders hochwertige Versorgung. Basis dafür sind eine große Zahl von behandelten Patienten und entsprechende Erfahrung, so heißt es in einer Pressemitteilung der Fachkliniken Wangen. Die nächsten Lungenkrebszentren liegen in Freiburg, Stuttgart und München.