Luchs und Wildkatze in Vorarlberger Wälder zurückgekehrt

Der europäische Luchs und die Wildkatze galten in Vorarlberg als ausgestorben. Doch jetzt streifen sie wieder durch die österreichischen Wälder.

In den Vorarlberger Wäldern leben wieder Luchse und Wildkatzen. Das hat das Land mitgeteilt. Die höchst seltenen und streng geschützten Arten galten in dem österreichischen Bundesland als ausgestorben. Sieben verschiedene Luchse, auch zwei Jungtiere, sowie drei Wildkatzen seien in den Wäldern nachgewiesen worden, heißt es. Dafür wurden Bilder von Wildkameras ausgewertet und Tierhaare analysiert. Vor allem die Rückkehr der Wildkatze sei eine naturkundliche Sensation.

Zwei Jahre lang wurden in Zusammenarbeit mit Vorarlberger Jägern bei einem Monitoring-Projekt Nachweise gesammelt und ausgewertet, so das Land Vorarlberg. Die Luchse konnten durch Fotoaufnahmen identifiziert werden. Im 19. Jahrhundert war der Luchs in Vorarlberg ausgerottet worden. Jetzt reicht sein Lebensraum wieder vom Rätikon bis ins Montafon. Die Tiere kommen aus der Nordostschweiz, wo ab 2001 Luchse angesiedelt wurden.

Die Luchsin HEIA ist eines von zwei bekannten Luchsweibchen, das in Vorarlberg Jungtiere großzieht. Pressestelle Daniel Leissing, Büro für Wildökologie und Forstwirtschaft

Wildkatzen in Vorarlberg für Naturkundler eine Sensation

Die drei Wildkatzen wurden durch Haarproben und Genanalysen identifiziert. Denn auf Bildern seien die scheuen Waldbewohner nicht sicher von Hauskatzen zu unterscheiden, heißt es in der Mitteilung des Landes.

Dass die Wildkatzen nach Vorarlberg zurückgekehrt sind, sei eine Sensation, heißt es. Für das Vorkommen der seltenen Tiere gab es bislang nur Nachweise aus prähistorischer Zeit in Vorarlberg. Zu verdanken sei das einem verantwortungsvollen Umgang mit den Wäldern und der Jagdwirtschaft.