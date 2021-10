Friedrichshafen ist die Zeppelin-Stadt. Das ist bekannt. Aber die Luftschiffe sind nicht die einzige technische Errungenschaft, die in Friedrichshafen entstand. Aus Friedrichshafen kommt auch die Automarke Maybach. Vor 100 Jahren präsentierte Maybach mit dem W3 das erste in Serie gefertigte Maybach-Automobil auf der Automobil-Ausstellung in Berlin. Von den Maybachs von damals gibt es nur noch ganz wenige. Sie kosten für Sammler schon mal rund 250.000 Euro. Sechs von ihnen sind heute an ihre Geburtsstadt Friedrichshafen am Bodensee zurückgekehrt, um sie für Oldtimer-Fans auszustellen. Unser Reporter Moritz Kluthe hat sie sich an der Uferpromenade angesehen.