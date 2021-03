per Mail teilen

Das baden-württembergische Verkehrsministerium reagiert auf Probleme bei der Schüler-Beförderung von Gottmadingen nach Singen (Landkreis Konstanz). Seit Jahren gibt es überfüllte Züge und Schüler, die auf dem Bahnsteig stehen bleiben. Ab Dezember soll nun zusätzlich morgens der Interregio von Basel nach Friedrichshafen in Gottmadingen halten. Statt bisher 200 Sitz- und 100 Stehplätzen stünden so ab Dezember 530 Sitzplätze und nochmal ähnlich viele Stehplätze zur Verfügung, so ein Sprecher des Ministeriums.