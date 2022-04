Drei Tonnen giftiger Löschschaum gelangen in den Bodensee

Fast drei Tonnen giftigen Löschschaums sollen in den Monaten rund um den Jahreswechsel 2020/21 in den Bodensee geraten sein. Dabei floss das giftige Konzentrat offenbar bei Wartungsarbeiten der Firma Amcor in Goldach im Schweizer Kanton St. Gallen in den See. Öffentlich bekannt wurde der Fall im März dieses Jahres nachdem Amcor durch einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft St. Gallen zu einem Bußgeld von 5.000 Franken sowie einer Ersatzforderung von rund 28.000 Franken verurteilt wurde. Der Löschschaum enthielt eine giftige Chemikalie, die bereits seit 2011 in der Schweiz verboten ist. Betroffene Schweizer Gemeinden und Behörden in den Anrainerstaaten Deutschland und Österreich erfuhren erst durch Schweizer Medienberichte von dem Vorfall. Bei der Bodensee-Wasserversorgung hätten Wasserproben in dem Zeitraum aber keine erhöhten Werte diese Chemikalie enthalten, sagte eine Sprecherin dem SWR.