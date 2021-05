per Mail teilen

Im Landkreis Lindau liegt die Sieben-Tage-Inzidenz seit fünf Tagen in Folge unter 100. Damit treten ab Dienstag Lockerungen in Kraft, das teilte das Landratsamt mit. So wird zum Beispiel die nächtliche Ausgangssperre im Kreis Lindau aufgehoben. Kulturstätten wie Museen dürfen nach vorheriger Terminbuchung öffnen. Und für Friseurbesuche ist kein Corona-Test erforderlich.