In Vorarlberg sind seit Sonntag die Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte und Genesene vorbei. Theater, Museen und Freizeiteinrichtungen öffneten wieder. Obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorarlberg mit um die 650 landesweit mit am höchsten ist, empfangen auch bereits Hotels und Restaurants wieder Gäste. Wer nicht geimpft oder genesen ist, darf sein Zuhause weiterhin nur aus triftigen Gründen verlassen. Die FFP-2-Maskenpflicht gilt überall weiter.