Transporter mit ungesicherten Vogelspinnen und Giftfröschen gestoppt

Auf der Autobahn 96 bei Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen einen Kleintransporter mit brisanter Ladung gestoppt. Laut Mitteilung transportierte der 44-jährige Fahrer lebende Spinnen und Amphibien in Styroporschachteln. Die Vogelspinnen, Giftfrösche und Geckos waren laut Polizei allerdings in keiner Weise gesichert. Der 44-Jährige durfte erst weiterfahren, nachdem er die Missstände behoben hatte. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Tierschutztransportverordnung.