Literaturtage BW "Weiterlesen - jetzt erst recht" im Allgäu

Am Samstag startetn im Allgäu die 37. Baden-Württembergischen Literaturtage unter dem Motto "Weiterlesen - jetzt erst recht". Erstmals wird das Festival von drei Städten gemeinsam ausgerichtet: Isny, Wangen und Leutkirch.

Die drei Allgäu-Städte haben bis zum 14. November ein ehrgeiziges und vielseitiges Programm auf die Beine gestellt. Es gibt klassische Literaturlesungen mit Axel Hacke, Denis Scheck und dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne). Außerdem sind Ausstellungen, literarische Stadtführungen, Schulveranstaltungen und digitale Literaturexperimente geplant.

"Literatur soll mitten im Alltag stattfinden."

Eiden koordiniert das Festival. Auf den Wochenmärkten wird ein Literaturzelt mit verschiedenen Aktionen stehen. Das Städtetrio Isny, Wangen und Leutkirch hatte sich schon vor zwölf Jahren um die Ausrichtung der Literaturtage beworben, aber erst 2018 die Zusage bekommen.

Corona-Krise zwingt zu Änderungen

Mitten in die Planungen platzte die Corona-Krise, alles musste neu organisiert werden, doch nun finden die Literaturtage statt. Das Motto lautete ursprünglich "Weiterlesen", also in digitalen Zeiten das Buch stärken und den Horizont mit Literatur erweitern. Wegen der Corona-Pandemie lautet es nun: "Weiterlesen - jetzt erst recht“.

Die Landesliteraturtage finden seit 37 Jahren in Baden-Württemberg statt. Gefördert werden sie vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

