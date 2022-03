"Erzählzeit ohne Grenzen": 60 Lesungen in der Bodenseeregion

Ab dem 2. April findet die 13. Ausgabe des grenzüberschreitenden Literaturfestivals Singen-Schaffhausen statt. Das Programm steht nun fest.

Bei diesem Festival kommen Buchliebhaberinnen und -liebhaber voll auf ihre Kosten: 37 Autorinnen und Autoren geben einen aktuellen Einblick in die deutschsprachige Literaturszene. Sie lesen unter anderem in Bibliotheken, Stadthallen und Schulen. Eröffnet wird die "Erzählzeit ohne Grenzen" in der Stadthalle Singen - mit Literatur und Musik.

Das Festival findet in diesem Jahr im April mit insgesamt 60 Veranstaltungen in 42 Städten und Gemeinden in den Kreisen Konstanz, Waldshut und Schwarzwald-Baar sowie in den Kantonen Schaffhausen, Zürich und Thurgau statt.

Deutsche Buchpreisträgerin liest aus ihrem Werk

Mit dabei sind im Laufe des Festivals unter anderem der Gewinner des Schweizer Buchpreises 2018, Peter Stamm, und Antje Rávik Strubel, die aktuelle Trägerin des Deutschen Buchpreises. Sie liest an verschiedenen Festivalorten aus ihrem Roman "Blaue Frau".

Auch Debütromane werden bei der "Erzählzeit" präsentiert: Yade Yasemin Önder stellt ihren ersten Roman "Wir wissen, wir könnten, und fallen synchron" vor. Sven Pfizenmaier liest aus seinem ersten Roman "Draußen feiern die Leute". Beide sind für den diesjährigen "lit.Cologne"-Nachwuchspreis nominiert.