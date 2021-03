Linda Kellys große Entdeckung ist die Süßlupine. Sie baut die Hülsenfrucht auf ihrem Hof in Herdwangen-Schönach (Kreis Sigmaringen) an und verarbeitet sie zu Nudeln, Biokaffee und Speiseöl. Doch das ist noch lange nicht alles, was die erfolgreiche Landwirtin auf ihrem Biohof zu bieten hat.

Für ihre Ideen und ihr Engagement ist Linda Kelly mit Preisen als beste Unternehmerin und Landwirtin ausgezeichnet worden. Ihre Devise: Was regional angebaut wird, ist durch kurze Tansportwege ökologischer und unterstützt die heimische Landwirtschaft. Der Dreigenerationen-Biohof der Familie Kelly vereint Ackerbau, Viehzucht, Grünlandbewirtschaftung und Waldbesitz. Veganes Menü aus Süßlupinen in "Lecker aufs Land" Spezialisiert hat sich Linda Kelly auf Süßlupinen. Sie liefern pflanzliches Eiweiß. In ihrer kleinen Manufaktur experimentiert die 37-Jährige mit der eiweißreichen und vielseitigen Hülsenfrucht und schafft damit nicht nur eine regionale Alternative zu Sojaprodukten, sondern auch eine ganz eigene Spezialität. Am 8. März ist sie in der SWR-Sendung "Lecker aufs Land" zu sehen. Dort serviert sie den anderen Landwirtinnen ein vegetarisches Drei-Gänge-Menü - hauptsächlich aus Süßlupinen-Speisen.