Lins sieht EU-Agrarreform als Erfolg

Nach jahrelangen Verhandlungen hat das Europäische Parlament am Dienstag für die Reform der Agrarpolitik gestimmt. Der CDU-Europaabgeordnete Norbert Lins aus Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) sieht einen Erfolg für Landwirtschaft, Klima und Umwelt. Die Pläne sehen etwa vor, dass ein Teil der Agrargelder an Umweltauflagen geknüpft ist. Ein weiterer Punkt: Kleinere Höfe sollen gezielt unterstützt werden. Laut Lins erhalten sie zukünftig rund 80 Prozent der Zahlungen. Der Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses des Europäischen Parlaments sieht darin auch eine Hilfe für die kleinstrukturierte Landwirtschaft in Baden-Württemberg. Als nicht ausreichend wurde die Reform von Grünen und deutschen SPD-Abgeordneten kritisiert. 2023 soll sie in Kraft treten.