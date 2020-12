per Mail teilen

In Lindau hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag eine private Party wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung aufgelöst. Mehrere Jugendliche hatten laut Polizei trotz Verbots lautstark in einer Wohnung gefeiert. Bei der Kontrolle der jungen Leute fanden die Beamten noch diverses Rauschgift wie Kokain und Cannabis.