Der Lindauer Landrat Elmar Stegmann (CSU) hat sich bei der jüngsten Kreistagssitzung gegen eine mögliche Ansiedlung von Amazon am Allgäu Airport Memmingen ausgesprochen. Der Online-Handelskonzern will am Flughafen ein Verteilzentrum aufbauen. Er wisse nicht, warum sich Kommunen in dieser Situation zum Steigbügelhalter von Amazon machen sollten, so ein Zitat Stegmanns. Die Fläche am Flughafen Memmingen, wo das Amazon-Verteilzentrum angesiedelt werden soll, gehört einer Gesellschaft. Dieser Gesellschaft gehören mehrere Allgäuer Gemeinden und Landkreise an. Auch der Kreis Lindau.