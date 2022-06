Bundespolizei fasst vier Straftäter an einem Tag

Wie die Bundespolizei in Lindau erst jetzt mitteilte, hat sie vergangenen Freitag bei Kontrollen auf der A 96 gleich vier Männer gefasst, die per Haftbefehl gesucht worden waren. Darunter war ein moldauisch-rumänischer Fahrer, der in der Ukraine bei bewaffneten Überfällen rund 120.000 Euro Bargeld erbeutet haben soll. Zudem verhafteten die Polizisten einen Gambier und einen Briten, die in Deutschland wegen Drogenbesitzes bzw. versuchter Nötigung gesucht wurden. Gegen einen griechischen Autofahrer lagen deutsche Haftbefehle wegen Insolvenzverschleppung und gefährlicher Körperverletzung vor. Alle vier Männer wurden in die Justizvollzugsanstalt Kempten gebracht.