Mit einem besonderen Geschenk hat die Stadt Lindau den 100. Geburtstag des Bahnhofs auf der Insel gefeiert. Sie weihte am Wochenende eine Stele ein, die von der wechselvollen Geschichte des Lindauer Inselbahnhofes erzählt. So flüchteten zum Beispiel Verfolgte des NS-Regimes über Lindau in die Schweiz. Gleichzeitig wurden Häftlinge über den Lindauer Inselbahnhof in das Konzentrationslager nach Dachau transportiert.