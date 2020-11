per Mail teilen

Das Veterinäramt im Kreis Lindau fordert Geflügelhalter auf, die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen gegen die Vogelgrippe einzuhalten. Insbesondere sei eine Barriere zu Bereichen wichtig, in denen Wildvögel leben. Seit Ende Oktober seien in Deutschland 14 Fälle bei Wildvögeln in Norddeutschland festgestellt worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut, das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, schätze das Risiko als hoch ein, dass sich das Vogelgrippe-Virus bei Vögeln im Laufe des Herbstes und Winters ausbreiten könnte.