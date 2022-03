per Mail teilen

Der für Donnerstag geplante landesweite Probealarm in Bayern wird verschoben. Damit wird auch in Lindau keine Warnsirene erklingen, das teilt die Stadt mit. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Eigentlich sollten gegen 11 Uhr vormittags die Sirenen auch im Landkreis Lindau zur Probe aufheulen, geplant war das unter anderem in Lindenberg, Scheidegg und Lindau.