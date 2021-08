per Mail teilen

Der BUND Naturschutz in Bayern unterstützt Lindauer Schrebergärtner, die um ihre Gartenanlagen fürchten. Grund sei eine Ankündigung des Betreibers der Lindauer Therme, die Flächen im Bereich der Gartenanlagen erschließen zu wollen, heißt es in einer Mitteilung. Die Naturschützer kündigen Widerstand dagegen an, denn Kleingärten seien wichtig für den Artenschutz und das Mikroklima.